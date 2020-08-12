Неизвестные выстрелили в двух друзей на Невском рынке

Неизвестные открыли стрельбу на Невском рынке. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Невском рынке два неизвестных злоумышленника открыли огонь по двум товарищам. Друзья спокойно прогуливались по проспекту Обуховской обороны, но внезапно у них произошел конфликт с прохожими гуляками. Те церемониться не стали и выстрелили по каждому неприятелю. В итоге пострадавшие петербуржцы оказались в больнице, а инцидентом занялась полиция.

- Одного госпитализировали со слепым ранением живота, другого – со слепым проникающим пулевым ранением грудной клетки. Оба товарища находятся в состоянии средней степени тяжести. С места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения. На стрелков составили подробную ориентировку, их уже ищут, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что они стреляли из травматического пистолета.