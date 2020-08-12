Водитель «Газели» насмерть разбился, влетев в попутный трактор в Ленобласти

Водитель "Газели" погиб в жутком ДТП с трактором под Тосно. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель «Газели» насмерть разбился, столкнувшись с трактором в Ленобласти. Жесткая авария произошла на 612-м километре автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе. Известно, что за рулем автомобиля находился 44-летний мужчина, работник компании, специализирующейся на грузоперевозках. В какой-то момент водитель не среагировал на трактор, который медленно двигался в попутном направлении из-за работ по благоустройству проезжей части. Все закончилось трагедией.

На участке дороги шло благоустройство. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП водитель «Газели» погиб на месте. 25-летний мужчина, управлявший трактором «Вольво», не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места аварии, опубликованным сообществом «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», от кабины «Газели» не осталось живого места.