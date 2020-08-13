До +18 градусов и без дождей обещают в Санкт-Петербурге 13 августа

В четверг в Петербурге до +18 градусов и без дождей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Достаточно приятной, хоть и не слишком теплой окажется погода в Санкт-Петербурге 13 августа. Утром четверга в городе облачно и всего +13 градусов, но днем термометры покажут от +16 до +18. Зато без дождей.

- В четверг в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, ветер северных направлений, умеренный. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

И если пока в Петербурге немного прохладно, особенно ночью и утром - температура падает до +10...+12 градусов, то уже завтра днем можно будет ухватить «кусочек лета». Над городом все также будут висеть облака, но иногда из-за них начнет показываться солнце. А термометры покажут приятные 20-22 градуса тепла.

В субботу температура ожидается такой же, но возможны небольшие дожди. В воскресенье будет даже чуть теплее (до +23) и без осадков.