Пара молодых петербуржцев прыгнула в Неву за упавшей в воду девушкой

Из Невы у Троицкого моста достали девушку и двоих ее спасителей. Фото: vk.com/spb_today

Настоящая спасательная операция развернулась вечером 12 августа у Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Из Невы спасателям пришлось доставать троих молодых людей, двое из которых сами прыгнули в воду, чтобы помочь оказавшейся в реке девушке.

- Около десяти вечера девушка упала с набережной в воду у Троицкого моста. Парень с девушкой - свидетели - нырнули за ней и их тоже пришлось доставать, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам случайных прохожих, течение даже у берега оказалось очень сильным и прыгнувшим в Неву спасителям никак не удавалось вытащить девушку на набережную. Но они помогли ей продержаться на воде несколько минут, пока к месту ЧП не подошли на катерах сотрудники МЧС. Они -то и выловили всю троицу из реки.

Учитывая, что дело было поздним вечером, когда температура опустилась до 12 градусов, молодые люди получили переохлаждение. Пострадавших забрала скорая. А причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.