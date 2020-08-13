Дворцовый мост разведут под песни Виктора Цоя

Дворцовый мост разведут под песни Цоя. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 15 августа Дворцовый мост Петербурга разведут под песни группы «Кино». Акция состоится в память о лидере коллектива Викторе Цое, который погиб в автокатастрофе именно в этот день.

- В ночь на субботу, 15 августа, в 00:45 в рамках звукового шоу «Поющие мосты» начнется уникальная акция памяти культового рок-исполнителя Виктора Цоя, который трагически погиб в этот день ровно 30 лет назад, - пишет газета «Петербургский дневник».

Известно, что мост разведут под композиции «Спокойная ночь» и «Кончится лето». При этом песни Цоя прозвучат не в оригинальном звучании, а в симфонической обработке, которую сделал музыкант «золотого» состава группы «Кино» Юрий Каспарян.

Кроме этого, после разведения моста, на его створку будет спроецирован большой портрет Виктора Цоя. А всем зрителям, пришедшим на мероприятие, вручат памятные открытки со ссылкой на интерактивный проект «Ленинград Виктора Цоя».