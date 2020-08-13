17 З07 петербуржцев проверили на коронавирус за последние сутки

За сутки на коронавирус проверили больше 17 тысяч петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 17 тысяч человек обследовали на наличие коронавируса за последние сутки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Оперативный штаб города на Неве. А федеральный информцентр приводит данные о заболевших, выздоровевших и умерших на утро 13 августа.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 307 человек. Под медицинским наблюдением находится 497 пациентов. Из них 148 - в обсерваторе, 147 - на самоизоляции, 202 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

По данным общероссийского Оперштаба, на утро 13 августа в Санкт-Петербурге подтверждены еще 160 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 33 525.

Из них выздоровели 24 354 человека (+69 за сутки). На 15 смертей выросло и количество летальных случаев. Всего в городе погибли от инфекции 2203 человека.

В активном состоянии заболевания 6968 пациентов.