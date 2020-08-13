22 килограмма наркотиков нашли полицейские в машине жителя Санкт-Петербурга

В Петербурге задержали закладчика наркотиков. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который занимался закладками наркотиков у железнодорожных путей. При осмотре его машины, под обшивкой нашлось 22 килограмма синтетического наркотика.

- В салоне и под обшивкой багажника обнаружены 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, в свертках находилась смесь, содержащая наркотическое средство метилэфедрон, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следом обыск прошел уже в квартире мужчины. Там полицейские нашли электронные весы, устройство для запаивания пакетов и 2,5 килограммов наркотиков: МДМА (Метилендиоксиметамфетамин), метадон, мефедрон, гашиш.

В отношении мужчины заведено дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.