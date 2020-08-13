Пятерых полицейских из Невского района подозревают в вымогательстве

Полицейских Невского района подозревают в вымогательстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятерых сотрудников патрульно-постовой службы Невского района подозревают в вымогательстве денег у женщины, которую они задержали с наркотиками. По версии следствия, за непривлечение петербурженки к ответственности, они потребовали от нее откуп.

- По предварительным данным, 11 мая 2020 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков местную жительницу, после чего получили от нее 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в момент задержания женщина искала так называемую закладку. Успела она ее найти или нет, неизвестно. Однако деньги полицейским все же решила дать. А заодно сообщить в Службу собственной безопасности.

Сейчас все пятеро полицейских отстранены от службы, в отношении них идет проверка.

Главным следственным управлением Следкома России по Петербургу заведено уголовное дело по статье «Вымогательство». Полицейским грозит до четырех лет тюрьмы.