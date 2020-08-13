Замглавы Колпинского района задержан за взятку

Замглавы Колпинского района попался на взятке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заместитель главы Колпинского района Санкт-Петербурга попался на взятке. В получении 446 тысяч его подозревают следователи Следкома, которые завели дело о взяточничестве. Сам чиновник попался при передачи денег 12 августа.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД 44-летний мужчина был изобличен и задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

По версии следствия, чиновник предложил директору одного из коммерческих предприятий подписать нужные акты о выполненных работах, чтобы потом фирма могла получить оплату от района. За беспроблемное оформление бумаг замглава администрации и попросил денег.

Передачу суммы контролировали оперативники и в момент получения взятки чиновника задержали.