Два экс-чиновника из Ленобласти пойдут под суд за взятку в 600 тысяч рублей

Два экс-чиновника из Ленобласти попались на взятке и могут сесть в колонию на срок до 12 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении двух экс-чиновников из МО «Янегское сельское поселение». Первый был руководителем администрации, а другой – и.о. главы.

Следователи установили, что 5 ноября 2019 года пособники взяли от местной жительницы 600 тысяч рублей. Взамен она просила заключить муниципальный контракт по завышенной стоимости на покупку ее квартиры в рамках реализации программы по переселению людей из аварийного жилья. Но при получении взятки чиновников задержали с поличным.

- Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Также следствие наложило арест на их имущество стоимостью около 2 млн рублей. По делу собрано достаточно доказательств, сейчас оно направлено в суд, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Теперь бывшим чиновникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с огромным штрафом.