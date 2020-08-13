Замглавы администрации Колпинского района арестовали за взятку

Чиновника из Колпинского района Санкт-Петербурга арестовали по делу о взятке. Фото: newskolpino.ru

Заместителя главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексея Жукова все-таки отправили в следственный изолятор по громкому делу о получении взятки. Чиновник просидит под арестом минимум до 11 октября 2020 года.

Напомним, следствие обвиняет его в том, что он предложил одному бизнесмену подписать необходимые акты о выполненных работах, чтобы потом компания предпринимателя смогла получить оплату от района. За такое оригинальное оформление документов замглавы администрации попросил «скромные» 446 тысяч рублей. Однако сам подсудимый свою вину ни в какую не признает.

- Жуков отказался от дачи показаний. Его адвокаты просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд заключил его под стражу на два месяца, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.