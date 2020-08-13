Школьные линейки 1 сентября в Ленобласти состоятся, но с ограничениями по коронавирусу

Школьные линейки в Ленобласти в День знаний пройдут с ограничениями по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко официально разрешил провести школьные линейки 1 сентября 2020 года. Но, естественно, от ограничений по коронавирусу никуда не деться. Линейки не должны длиться дольше 30 минут. Их будут проводить на свежем воздухе, если позволит погода. При этом количество участников торжества (и школьников, и учителей, и родителей) не должно превышать 120 человек одновременно.

- Первосентябрьским линейкам быть! В постановлении правительства Ленобласти №573 от 13 августа 2020 года закреплено проведение Дня знаний с учетом эпидемиологической обстановки в том или ином районе, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.

Точно известно, что уроки в школах Ленобласти будут проходить в очном формате, но только с соблюдением требований Роспотребнадзора. Учащиеся уже могут готовиться к ежедневному измерению температуры в классах, а также к использованию мыла и антисептика. Помимо этого в школах обяжут проводить регулярную дезинфекцию.