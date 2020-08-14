Больше 17 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Еще 159 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 17 тысяч петербуржцев сдали за минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию. Такие данные на утро 14 августа приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с нераспространением COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 097 человек. Под медицинским наблюдением находится 511 горожан. Из них 159 - в обсерваторе, 145 - на самоизоляции, 207 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Одновременно стали известны и новые цифры по заболевшим. За минувшие 24 часа в Петербурге подтверждено еще 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начал пандемии заболевшими числятся уже 33 684 горожанина.

24 426 (+76) из них выздоровели, а 2225 (+22) - скончались.

В активном состоянии болезни под присмотром врачей остаются 70 033 петербуржца.