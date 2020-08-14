У дамбы нашли труп со съеденными пальцами

В Финском заливе у дамбы нашли труп мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Кронштадтского района устанавливают личность мужчины, чей труп прибило к одному из водопропускных сооружений дамбы. Выяснить кем оказался погибший помешало отсутствие отпечатков - пальцы погибшего оказались съедены.

- 13 августа поступило сообщение по факту обнаружения мумифицированного трупа мужчины, на береговой линии примерно на удалении 200 метров от водопропускного сооружения «В-6» Комплекса защитных сооружений, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Тело лежало на камнях в десяти метрах от водной кромки Финского залива. Кроме отсутствующих пальцев (их, вероятнее всего, объели рыбы), труп имел следы разложения. Погибший был одет в штаны цвета хаки, выгоревшие на солнце.

Полицейские думают, что найденный мужчина - пропавший месяц назад кронштадтский рыбак. Причины гибели устанавливаются.