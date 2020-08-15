Профессиональных автоворов поймали полицейские в Санкт-Петербурге

Группу автоворов задержали в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники «угонного» отдела полиции Красногвардейского района задержали участников организованной группы, которая занималась кражей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Среди автоворов оказались двое ранее судимых мужчин 40 и 53 лет, а также 45-летняя женщина. По версии оперативников, специализировались они на краже «женских» кроссоверов. Кроме того, при обыске у них нашли оборудование для взломов замков, устройства для несанкционированного запуска двигателей, ключи зажигания от иномарок и номера от автомобилей.

- В результате обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили похищенный «Фольксваген», а также автомобиль «Опель Мокка», который числится в угоне как похищенный в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и городу и области.

Группа может быть причастна еще как минимум к двум кражам авто. Сейчас мужчин заключили под стражу. А полиция устанавливает все подробности угона и выясняет судьбу похищенных автомашин.