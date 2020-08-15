162 новых случая коронавируса выявили за сутки в Санкт-Петербурге

в Петербурге 162 новых случая коронавируса за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за последние сутки к статистике по COVID-19 добавились еще 162 человека. Именно столько новых случаев коронавируса зафиксировали в городе на утро 15 августа. Об этом сообщает Всероссийский оперативный штаб. В соседнем регионе, Ленинградской области, новых случаев за сутки оказалось 27.

Всего по России за последние 24 часа зарегистрировали 5061 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших CIVID-19 по всей стране составило 917 884. Что касается Петербурга, общее число заболевших за все время составляет 33846 человек. Выздоровели из них уже 24502 человека, а 76 петербуржцев выписались за последние сутки.

Напомним, что накануне стало известно о новых послаблениях режима самоизоляции в Петербурге. С 1 сентября 2020 года детские сады, школы и колледжи Северной столицы смогут работать в обычном режиме.