Полиция задержала уголовников, наехавших на инспектора ГИБДД в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали наехавшего на инспектора ГИБДД. Фото: скриншот видео / ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Рано утром 15 августа в Петербурге злоумышленник совершил наезд на инспектора ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области. Все произошло на набережной Обводного канала, когда наряд ДПС остановил автомобиль «БМВ».

- Сразу же было установлено, что номера на иномарке архивные. В тот момент, когда полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел «БМВ». Один из инспекторов - 38-летний лейтенант полиции - попытался помешать движению иномарки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Но мужчина нажал на газ, при этом зажав руку инспектора стеклом водительской двери и протащив так его около 700 метров. А затем скрылся с места происшествия.

- Инспектору потребовалась медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, - добавили в пресс-службе.

Сейчас и водитель, и пассажир задержаны. По предварительным данным, оба находились в наркотическом опьянении. А также оба были судимы. Сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.