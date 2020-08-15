Одну полосу на полгода перекроют на участке КАД в Санкт-Петербурге

На КАД перекроют полосу движения из-за работ. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 18 августа на участке Кольцевой автодороги (КАД) будут введены ограничения. Речь идет о промежутке между развязками с Пискаревским проспектом и автодорогой Санкт-Петербург – Матокса. Там на полгода перекроют одну полосу движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там запланирована установка шумозащитных экранов.

Помимо перекрытия первой полосы (а также полосы безопасности), будет введено еще одно ограничение на участке. На второй, третьей и четвертой полосах скоростной режим разрешат только до 50 километров в час.

- Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения), - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы на этом участке КАД планируют завершить зимой - 8 февраля 2021 года.