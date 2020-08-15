Ленинградский зоопарк отмечает 155-летие

Ленинградскому зоопарку исполнилось 155 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 15 августа, Ленинградскому зоопарку исполняется 155 лет. В честь большой даты на Петроградскую сторону приглашают петербуржцев и гостей города. В одном из старейших зоопарков России пройдет праздничная программа для всей семьи. Там расскажут об истории, работе зоопарка и, конечно, его обитателях.

Сотрудники подготовили тематические занятия и экскурсии – например, выставка контактных животных или мастер-класс по уходу за лошадьми. Кроме того, можно будет увидеть кормление, прогулки и даже тренинги с животными.

Основная культурно-развлекательная программа пройдет 15 августа с 12:00 до 17:00 часов. Кстати, каждому маленькому гостю обещают мороженое в подарок. Напомним, что Ленинградский зоопарк работает с 10:00 до 20:00, а кассы закрываются на час раньше.