88 молодых семей получат квартиры в историческом доме Целибеева в Санкт-Петербурге

Доходный дом Целибеева отремонтируют в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Уже до конца этого года в Петербурге введут в строй дом Целибеева на Серпуховской улице. В историческом здании в центре города будет 88 квартир, где смогут поселиться участники программы «Молодежи – доступное жилье». Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу, 15 августа, проверил ход работ на объекте.

- Важно, чтобы молодые люди становились жителями центральных районов. Здесь большое количество рабочих мест, хорошая социальная инфраструктура - есть садики, школы, - отметил губернатор.

Доходный дом был построен в 1850 году. А в 2010 его признали аварийным и расселили. С 2018 здесь велись работы по капитальному ремонту под жилищную программу.

- На сегодняшний день выполнен монтаж перекрытий, усиление стен, устройство кровли, проложены стояки отопления. Завершаются работы по ремонту фасада. Подрядчик приступил к отделочным работам, - рассказали в Смольном.