Туман ожидается в воскресенье в Санкт-Петербурге

Туман накроет Петербург в воскресенье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 16 августа, Петербург накроет туман. Ночью и утром он появится в отдельных районах, предупреждают горожан в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков. Особенно внимательными и острожными в условиях плохой видимость стоит быть автомобилистам на дорогах.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ночь на воскресенье составит от +14 до +16 градусов. Ожидается и ветер до 4-9 метров в секунду. Днем в Петербурге станет будет тепло до +24 градусов. Однако ветер усилится и может развить скорость до 11 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается, но не будет и яркого солнца - на небе будет облачно. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.