Капремонт школы №263 в Санкт-Петербурге завершится в 2021 году

Школу 236 на Старо-Петергофском проспекте ждет капремонт. Фото: gov.spb.ru

В Адмиралтейском районе Петербурге идет капитальный ремонт здания школы №236. Все работы должны завершить в следующем году. Как сообщает пресс-служба Смольного, именно такое поручение дал губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда района.

Сейчас ученики школы временно распределены в другие учебные заведения района. В самом историческом здании на Старо-Петергофском проспекте уже начались работы по усилению фундамента, а также дверных и оконных проемов, замене перекрытий. В городском бюджете на весь ремонт запланировано 207,3 миллиона рублей.

- После реконструкции это будет современная школа. Мы приведем в порядок и дворовую территорию, школьный стадион. Сделаем хорошую столовую, - отметил Александр Беглов.

Он также отметил, что в Петербурге держат на контроле социальную инфраструктуру не только новостроек, но и центральных районов.