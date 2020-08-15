Транспортная прокуратура начала проверку после возвращения самолета до Антальи в Пулково

Самолет Из Петербурга в Анталью экстренно вернулся в Пулково. Фото: Александр ГЛУЗ

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета в Пулково 15 августа. По предварительным данным, у самолета не убрались шасси. Напомним, что в субботу днем вылетевший в турецкую Анталью самолет вернулся в Петербург. Сейчас пассажиры ждут резервного борта, а его вылет назначен на 20:00 вечера.

- По предварительным данным, самолет рейсом FV 5663 авиакомпании «Россия» вылетел сегодня в 13:48 по маршруту Санкт-Петербург - Анталия. После взлета в связи с тем, что не произошло уборки шасси самолет возвратился в аэропорт вылета, - сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.

Посадка в Пулково прошла штатно. Всего на борту находилось 408 пассажиров и 13 членов экипажа. Пассажирам, отпуск которых задерживается на 6,5 часов, выдали в аэропорту напитки и питание.