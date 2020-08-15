Театральный и телевизионный режиссер Борис Гершт умер в Санкт-Петербурге

В Петербурге умер Борис Гершт. Фото: Пресс-служба РГИСИ

В Петербурге 15 августа после продолжительной болезни скончался заслуженный работник культуры России, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), режиссер Борис Гершт. Об этом сообщили в институте.

– Борис Иосифович Гершт был мастером, к которому стремились поступать, учиться у которого было честью. Его личный и профессиональный вклад в развитие Ленинградского телевидения невозможно объять и оценить – огромное число телепередач, телеспектаклей было создано им самим или под его руководством, – отмечают в РГИСИ.

Борис Гершт был автором известных передач «Папа, мама и я - спортивная семья», «Шоу шанс», «Монитор». С 1985 года он был преподавателем института на Моховой на кафедре режиссуры телевидения. Кроме того, работал и на театральной сцене, выпустив спектакли, например, в Малом драматическом театре.