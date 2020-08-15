На контрабандистов наркотиков в почтовом отделении вышла полиция Санкт-Петербурга

На почте в Петербурге полиция поймала контрабандиста с наркотиками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В почтовом отделении на Сиреневом бульваре в Петербурге на этой неделе полиция задержала 36-летнего мужчину, который пришел за посылкой с наркотиками. Так в Петербурге выявили канал контрабанды из-за границы. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, мужчина пришел получать почтовое отправление из США, и его взяли с поличным. В посылке обнаружили масло каннабиса общей массой 59,40 грамм.

Задержанный мужчина оказался неработающим. Он рассказал правоохранителям, что получить посылку, а затем передать ее предложил неизвестный человек через мессенджер за вознаграждение в 3 тысячи рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, а мужчине выдали подписку о невыезде. Сейчас правоохранители ищут других участников преступной группы.