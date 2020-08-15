Тело туристки из Санкт-Петербурга обнаружили после падения в реку в Абхазии

Пропавшую петербурженку в Абхазии искали четверо суток. Фото: facebook.com/MCHS.Abkhazia

В Абхазии с 12 августа велись поиски 22-летней петербурженки, которая попала в ДТП на квадроцикле. В субботу, 15 августа, МЧС республики сообщили о том, что ее тело найдено в реке Бзыбь.

- В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС Абхазии и волонтеры, которые и обнаружили девушку в ста метрах от места ДТП, вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что на квадроцикле девушка ехала на экскурсию. Молодой человек за рулем транспорта не справился с управлением и съехал с обрыва в реку. Сам он получил травмы, но выжил. А девушку-пассажира на месте ДТП не нашли, поэтому организовали поиски на реке Бзыбь.