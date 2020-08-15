Пассажиры экстренно вернувшегося в Пулково самолета вылетели в Анталью

Из Пулково в Анталью вылетели пассажиры экстренно вернувшегося самолета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из Пулково вылетел резервный борт в Турцию с пассажирами самолета, который экстренно вернулся в Петербург днем 15 августа. Напомним, что в курортную Анталью из Северной столицы туристы отправились в 13:48, однако спустя некоторое время самолет снова оказался в Петербурге - из-за технической неисправности.

По предварительным данным, все дело было в неубравшихся стойках шасси. В Пулково, к счастью, самолет сел штатно. А после его возвращения Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку.

В ожидании другого самолета пассажиры томились в аэропорту около семи часов. Однако время отпуска все же настало: в 21:25 боинг отправился на турецкий курорт.