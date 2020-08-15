Портрет Цоя появился у «Камчатки» в Санкт-Петербурге

У "Камчатки" появилась урбанфреска с Цоем. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

У клуба-музея «Котельная Камчатка» в Петербурге появилась урбанфреска с Виктором Цоем. Легендарное место, где когда-то работал музыкант, сегодня полно людей. Там в субботу, 15 августа, собрались поклонники творчества Цоя. Все они вспоминают лидера группы «Кино» в день 30-летия со дня его гибели. В этот же день петербургский художник Олег Лукьянов нанес портрет Цоя на стену трансформаторной будки у «Камчатки».

Фреска с музыкантом составляет четыре метра в высоту. А сам снимок, копия которого теперь появилась на улице Блохина, был сделан как раз в то время, когда Цой работал в кочегарке.

К слову, акции, приуроченные к памятной дате, начались в Петербурге еще в ночь на субботу. Дворцовый мост впервые в истории развели под музыку Цоя. А днем 15 августа поклонники музыканта по традиции пришли навестить его могилу на Богословском кладбище.