13-летнюю девочку, забравшуюся на вагон поезда, ударило током в Ленобласти

Следком возбудил уголовное дело после того, как 13-летнюю девочку ударило током на ж/д путях в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

13-летнюю девочку, которая забралась на вагон поезда, ударило током. Все произошло на железнодорожных путях в Подпорожском районе Ленобласти. От сильного удара ребенка откинуло на землю. Происшествием тут же занялись следователи. Сама девочка находится в местной больнице с тяжелыми травмами.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. У ребенка диагностировали ожоги и телесные повреждения, сейчас она госпитализирована в медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к произошедшему, - сообщает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Скорее всего, перед законом будет отвечать тот, кто был обязан следить за безопасностью ж/д путей. Виновнику грозит в худшем случае до 2 лет лишения свободы.