Ревнивый муж поджег машину своей жены в Сосновом Бору

Пьяный и ревнивый муж поджег иномарку своей жены из-за развода в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пьяный муж поджег автомобиль своей жены у дома №1 на улице 50 лет Октября в Сосновом Бору. «Хендай Соната» вспыхнул 15 августа около 18:50. Очевидцы тут же вызвали на место пожарных МЧС, а также полицию. Благо долго искать злоумышленника сотрудникам МВД не пришлось, поскольку он никуда не сбежал, а смотрел на «фаер-шоу», которое устроил.

Свой поступок 44-летний мужчина объяснил тем, что жена решила от него уйти. Пара сейчас разводится. Супруг решил пригубить спиртного, купил литр бензина и пошел поджигать иномарку, принадлежащую жене.

- В результате пожара у автомобиля выгорела задняя часть. В отношении мужчины пока что составили административный протокол по статье за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также на ревнивого супруга могут завести уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.