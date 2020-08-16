12 рейсов отменили в аэропорту Пулково 16 августа

В воскресенье 16 августа в аэропорту Пулково отменили 12 рейсов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пулково вновь отменили несколько рейсов. Это следует из онлайн-табло аэропорта. На этот раз, воскресенье 16 августа, сразу 12 самолетов не вылетят из аэропорта до пункта назначения. Еще два дневных авиарейса, до Москвы от компании «Северный ветер» и до Иркутска от S7, пока что задержаны. Три отмененных рейса должны были лететь в Минск.

- Также отменены следующие рейсы: на 01:05 до Москвы от компании «Уральские авиалинии», на 02:00 до Самарканда от «Уральских авиалиний», на 02:05 до Антальи от Turkish Airlines, на 03:05 до Антальи от «Уральских авиалиний», на 04:00 до Бодрума от «Уральских авиалиний», на 08:00 до Бургаса от Bulgaria Air, на 12:40 до Антальи от «Уральских авиалиний», на 17:50 до Амстердама от KLM, на 23:05 до Шанхая от Чайна Истерн Эйрлайнз, - гласит расписание на табло Пулково.

Напомним, накануне один из самолетов, который должен был лететь в Анталью, срочно вернулся в Пулково из-за технической неисправности. Только через 8 часов горожане смогли улететь в Турцию.