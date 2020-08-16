Еще 15918 человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге

За прошедший день в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус почти 16 тысяч горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 15918 человек обследовали на коронавирус за минувшие сутки в Санкт-Петербурге. 491 пациент сейчас находится под наблюдением врачей. Из этого числа 159 человек лежат в обсерваторе, 123 находятся на самоизоляции, а 209 – контактные.

Появились и обновленные данные по звонкам, поступившим в Единую службу по вопросам, связанным с COVID-19.

- Специалисты обработали 191 вызов, поступивший по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Также 42 обращения были направлены в службу экстренных вызовов. 1 человек сообщил о том, что он приехал на территорию Санкт-Петербурга из-за границы. Помимо этого 11 обращений перенаправили в городскую службу скорой помощи, а 4 – в полицию. Оставшиеся звонки были справочного характера, - передает пресс-служба Смольного.