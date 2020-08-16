Жестокое избиение панка на станции «Площадь Александра Невского» попало на видео

Жестокая драка произошла в метро Санкт-Петербурга между молодежью. Фото: vk.com/spb_today

На станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге жестоко избили панка и его приятеля. Вместе с зеленоволосым парнем досталось и его приятелю. Обо всем стало известно благодаря очевидцам, снявшим видео драки и опубликовавшим запись в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Ребята подрались между собой, и панк распрыскал перцовый баллончик на весь вагон. На станции «Площадь Александра Невского», - рассказывает девушка, ставшая свидетелем происшествия.

Хотя, судя по видео, дракой происходящее не назовешь. Скорее – избиение. Панка пытаются выволочь из вагона прочь, а его товарища жестоко бьют ногами по голове. Другие пассажиры смотрят на это, но не предпринимают никаких действий. К сожалению, очевидец не сообщила, вызвали ли на место полицию. Похоже, последнее слово было все-таки за побитым панком и его баллончиком.