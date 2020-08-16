Пассажирка такси погибла в жестком ДТП на Пулковском шоссе

Таксист угодил в смертельное ДТП на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

На Пулковском шоссе таксист угодил в жесткое ДТП, которое обернулось смертью пассажирки. Все произошло около 04:35 возле дома №78 у остановки общественного транспорта. 23-летний водитель «Киа Рио» двигался по проезжей части и в какой-то момент наехал на бордюр. Из-за этого далее машина протаранила забор и влетела в столб освещения. Во всех обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

- По предварительной информации, мужчина совершил наезд на бордюр, ограждение и далее на мачту уличного освещения. В результате ДТП его пассажирка, 30-летняя женщина, скончалась на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации очевидцев аварии из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», вдобавок такси вылетело на автобусную остановку. Сам водитель, к слову, не пострадал.