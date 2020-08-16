У петербуржца в ноутбуке нашли фотографии с сексуальным насилием над 7-летней падчерицей

45-летний петербуржец получил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера к 7-летней падчерице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У 45-летнего рабочего зеленого хозяйства ГУСПП «Красносельское» нашли в ноутбуке кучу развратных фотографий с 7-летней падчерицей. На снимках мужчина совершает над девочкой сексуальное насилие. На жуткую находку наткнулась старшая сестра малютки. Она тут же сообщила обо всем матери, а та – как можно скорее в полицию.

- На следующий день в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. Его оперативно задержали и поместили в изолятор временного содержания. Известно, что мужчина был сожителем 42-летней петербурженки. Вместе с ними проживали две ее дочери – 15 и 7 лет, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что отчиму-педофилу грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Сейчас он дожидается меры пресечения суда.