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Стена рухнула на одном из этажей в ТРЦ «Мега Дыбенко»

По сообщениям очевидцев, обошлось без жертв, но один человек оказался под завалами
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Очевидцы сообщили об обрушении стены на одном из этажей ТРЦ "Мега Дыбенко". Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщили об обрушении стены на одном из этажей ТРЦ "Мега Дыбенко". Фото: vk.com/spb_today

В ТРЦ «Мега Дыбенко» рухнула стена на одном из этажей посреди выходного воскресного дня. О происшествии стало известно благодаря видеозаписи от очевидцев, опубликованной в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». «Комсомолка» связалась с посетительницей ТРЦ, на глазах у которой все произошло. По словам Татьяны, под завалами оказалась девушка.

- Стена упала прямо рядом с нами. За минуту до обрушения она начала трещать и отвалился плакат рекламный. Поэтому все отошли. Жертв нет, но из-под завалов доставали только девушку, которая работала в «Островке», это магазин в проходе. Это не стена «Икеи» или конкретного магазина, за ней проходил какой-то ремонт, - рассказала очевидец обрушения.

Сейчас сотрудники ТРЦ разгребают завалы. Судя по всему, стены гипсокартонные, их использовали как временное ограждение.

ЧП