Фонтаны в Румянцевском саду отреставрируют

Сломанные фонтаны восстановят в Румянцевском саду в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

Фонтаны в Румянцевском саду скоро приведут в божеский вид. Сейчас их состояние, мягко говоря, далеко от идеального. Несколько лет назад одно из архитектурных украшений красивого сада пострадало от рук неизвестных вандалов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил включить фонтаны в городскую программу по восстановлению и реконструкцию фонтанов.

Один из фонтанов пострадал от рук вандалов. Фото: Смольный

- Благодаря этой программе в ближайшее время в Санкт-Петербурге приведут в порядок все фонтаны. Но фонтаны Румянцевского сада нужно включить в эту программу вне очереди. Они находятся в знаковом месте, и то, что один из них не работает – это недопустимо. Фонтаны нужно оперативно восстановить, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в 2020 году по реставрационной программе «выздоровели» фонтан «Слава» в Московском парке Победы, а также фонтан в Шушарах на Центральной усадьбе.