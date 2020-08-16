Завершился купальный сезон в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Купальный сезон-2020 в Северной столице подошел к концу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Купальный сезон в Санкт-Петербурге и Ленобласти летом 2020 года подошел к концу. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на то, что температура воды на данный момент достаточно холодная и уже не прогреется. Вообще, специалист советует завязывать купаться всем регионам, которые находятся севернее Москвы.

- Сейчас температура воды некомфортна для купания детей. Взрослые, особенно закаленные, могут купаться и в холодной воде. У них понимание «купального сезона» свое, а вот дети - это индикатор, - пояснил Вильфанд в интервью ТАСС.

Напомним, что летом 2020 года Роспотребнадзор не нашел в Санкт-Петербурге ни одного водоема, где можно было бы купаться по санитарным показаниям. Однако это не мешало горожанам по максимуму использовать жаркие дни и массово выходить на пляжи, чтобы поплескаться в реках.