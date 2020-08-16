4-летний мальчик попал под колеса «Пежо» на Чкаловском проспекте

4-летний мальчик получил тяжелые травмы в жестком ДТП на Чкаловском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Пежо» сбил 4-летнего мальчика на Чкаловском проспекте. Все произошло возле дома №16 на дворовой территории. Малыш как ни в чем не бывало играл на детской площадке. В какой-то момент он сорвался с места и побежал прямо на дорогу, где оказался под колесами иномарки. Происшествием занимаются сотрудники ГИБДД. Не сообщается, был ли ребенок под присмотром родителей. Тем временем мальчика срочно увезли в больницу.

- 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Пежо 408, совершила наезд на выбежавшего с детской площадки 4-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Медики скорой помощи госпитализировали его в больницу. По факту ДТП проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что ранее в воскресенье в жутком ДТП погибла пассажирка такси. Сам водитель, протаранивший машиной забор, остался невредим.