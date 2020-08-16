Суд арестовал водителя BMW, который протащил инспектора ДПС по набережной Обводного канала

Суд заключил под стражу водителя BMW, наехавшего на полицейского в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО горе-водителя BMW, который наехал на сотрудника ГИБДД на набережной Обводного канала. Напомним, пока полицейские проверяли документы на машину, на водительское место сел буйный пассажир иномарки и помчался вперед. В этот момент инспектор попытался остановить злоумышленника, но его руку зажало в переднем стекле. В итоге полицейского протащило около 600 метров по дороге.

Неадекватного водителя оперативно задержали и отдали под суд. Ранее правоохранители подозревали, что он находился в наркотическом опьянении.

- На допросе мужчина пояснил, что вообще не понимает, в чем его обвиняют. Он твердил, что не видел, как зажал руку потерпевшему полицейскому. Однако в суде водитель все признал и раскаялся, а затем просил избрать ему любую другую меру, но не заключение под стражу, - передает объединенная служба судов Санкт-Петербурга.

Водителя арестовали на срок до 14 октября. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на инспектора. Сам полицейский здоров.