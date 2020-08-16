Погода на 17 августа 2020 года в Санкт-Петербурге: рабочая неделя начнется с небольшого похолодания

"Комсомолка" узнала прогноз погоды на 17 августа 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода на 17 августа 2020 года в Санкт-Петербурге будет теплой, без осадков, но прохладнее, чем в воскресенье. Предпоследняя летняя рабочая неделя начнется с незначительного похолодания. Температура воздуха ночью опуститься до +13 градусов по Цельсию, а днем поднимется до +21 градуса. Синоптики, как и спасатели МЧС, не предвещают никаких природных катаклизмов.

- 17 августа будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, западный силой от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов по Цельсию, а днем от +19 до +21 градусов. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, похолодание отметили и в Гидрометцентре России, рассказав, что купальный сезон в Санкт-Петербурге и Ленобласти уже подошел к концу. Особенно температура воды неблагоприятна для детей.