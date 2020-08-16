Таксист влетел в дом на Большой Зелениной улице

Таксист врезался в стену дома в Санкт-Петербурге. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Таксист компании Uber влетел в стену дома на Большой Зелениной улице. Журналист «Комсомолки» стал свидетелем последствий происшествия. Иномарка «впечаталась» прямо в стену дома 1/44, литера А, где находится магазин сумок.

- По пострадавшим непонятно. Продавщица из магазина сумок сказала, что у нее товар с полок попадал из-за сильного удара, - передает журналист «КП-Петербург» с места.

Оказалось, водителя такси подрезал "Лексус". Фото: vk.com/spb_today

По информации очевидца аварии из сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», таксист чуть не задел пешехода. Также в группе появилась видеозапись момента аварии. Оказалось, что таксиста подрезал «Лексус», который решил повернуть со второго ряда. Водитель Uber ушел от столкновения, но не успел затормозить и попал в стену дома.

- Водитель не виноват в ДТП. По национальности русский! Прошу помочь. Разыскивается водитель белого «Лексуса». Прошу поделиться информацией, если кто-нибудь зафиксировал или запомнил номер машины, - пишет мужчина, опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения.

Напомним, что ранее в воскресенье в жутком ДТП на Пулковском шоссе погибла пассажирка такси.