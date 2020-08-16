Две полосы перекроют на КАД возле развязки с проспектом Обуховской Обороны

На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения возле проспекта Обуховской Обороны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам поспешили рассказать об очередном перекрытии полос движения на внутреннем кольце КАД. В этот раз ограничения касаются участка в районе транспортной развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны. Там будут менять деформационные швы в круглосуточном режиме. Автомобилистам придется потерпеть месяц – с 19 августа по 20 сентября 2020 года.

- Для движения транспорта с 19 августа по 5 сентября перекроют третью и четвертую полосы, а с 6 по 20 сентября – полосу безопасности, а также первую и вторую полосы. На период ограничений, по оставшимся полосам обяжут двигаться со скоростью до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке с перекрытиями установят временные дорожные знаки, поставят водоналивные барьеры и смонтируют специальную световую сигнализацию из фонарей. Всю информацию о ремонтных работах выведут на информационном табло на КАД.