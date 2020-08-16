Стрельба из Калашникова в поле обернулась для петербуржца уголовным делом

На очередного стрелка из "калаша" завели уголовное дело в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На петербуржца завели уголовное дело за стрельбу из автомата Калашникова посреди ночи в Шушарах. 38-летний мужчина взял охолощенное оружие и пошел в чистое поле на расстоянии около километра от ближайшего дома на Новгородском проспекте. Там он выстрелил в воздух три раза, чем перепугал всю округу. Проснувшиеся горожане тут же обратились в полицию.

- Установлено, что мужчина грубо нарушил общественный порядок, выражая свое явное неуважение ко всем. На месте обнаружили гильзы, подтверждающие стрельбу. Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело на стрелка возбудили по статье за хулиганство. В худшем случае ему грозит до 5 лет лишения свободы, в лучшем – штраф от 300 до 500 тысяч рублей.