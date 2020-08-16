Петербуржцы заметили эротическую фотосессию на здании напротив Исаакиевского собора

Напротив Исаакиевского собора заметили эротическую фотосессию. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Петербуржцы обсуждают в соцсетях эротическую фотосессию, которая прошла на крыше здания прямо напротив Исаакиевского собора. Очевидцы опубликовали откровенные снимки модели в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по фотографиям, девушка в нижнем белье находится на крыше вместе с молодым человеком и готовится позировать. Вот только незадача – все это происходило на глазах многих посетителей ресторана напротив.

Мнения петербуржцев насчет увиденного разделились. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- В самом центре города, напротив Исаакиевского собора, такая срамота происходит! Если молодые люди себя узнают, то знайте, вас видели 150 гостей ресторана! – возмущается очевидец.

Некоторые комментаторы согласились с автором публикации, что среди бела дня да и тем более возле исторической реликвии таким заниматься недопустимо. Но большинство горожан не нашло в фотосессии ничего криминального.