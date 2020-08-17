Тепло, солнечно и без осадков: погода в Санкт-Петербурге на 17 августа

В ближайшие дни погода позволит позагорать на пляже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплая и ясная погода ждет петербуржцев в наступивший понедельник. Первый трудовой день недели будет приятным во всех метеорологических отношениях - не слишком жарко, не слишком ветрено и без дождей.

- 17 августа в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха утром +11...+13 градусов, днем +19...+21 градус. Атмосферное давление сильно не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

По состоянию на 8:00 в городе термометры показывают +13,8. Дует еле заметный северный ветер скоростью 1-2 метра в секунду, давление составляет 759,4 мм ртутного столба, а влажность достигает 70 процентов.

Что касается погоды на ближайшие дни, то вторник и среда также будут «сухими» - без осадков, а температура воздуха днем подрастет до +22 и 24 градусов соответственно.