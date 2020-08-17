23 рейса отменены из Пулково в понедельник, 17 августа

23 рейса отменены 17 августа из Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу 23 рейса отменены на вылет из петербургского аэропорта Пулково в понедельник, 17 августа. Часть из них это зарубежные направления, по которым регулярное авиасообщение еще не открыто, но большая часть полетов не состоится по другим причинам.

- Первыми за сутки были отменены рейсы в Душанбе, Симферополь и Сочи, - сообщается на онлайн-табло Пулково.

Следом за ними не состоялись сразу три рейса в курортную Анталью (Турция), куда полеты разрешены с 10 августа. А всего 17 августа сразу пять самолетов не улетят по этому популярному направлению. Еще один рейс отменен на другой турецкий курорт- Даламан.

Кроме этого не будет полетов в Ригу, Кишинев, Париж, Шанхай, Худжанд, Тиват, Баку. Закрыты рейсы и в Минск - учитывая происходящие в Белоруссии события, местное руководство решило продлить запрет на полеты в Петербург до 21 августа.