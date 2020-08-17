Девушка на «Мерседесе» насмерть сбила велосипедиста на Суздальском проспекте

На Суздальском проспекте погиб велосипедист. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло вечером воскресенья в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На Суздальском проспекте «Мерседес», за рулем которого сидела 23-летняя девушка, насмерть сбил велосипедиста.

- Суздальский 1, сбили велосипедиста. Девушка на черном «Мерседесе», сидела на обочине рыдала, - пишут очевидцы в паблике «Мегаполис».

По первым словам свидетелей аварии, велосипедистов было двое, однако потом прило уточнение, что сбитый мужчина все же оказался один.

- Погибший на момент ДТП следовал пешком, велосипед вез рядом. Других пострадавших в этом происшествии нет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что все произошло в 18:44, когда на улице еще было светло и видимости не мешали сумерки, однако водителя могло ослепить солнце.

- Ехала с работы. По Суздальскому солнце просто невероятно слепило. А в том «страшном» месте постоянно пешеходы на проезжей части появляются, - пишут в соцсетях местные жители.

Сообщается, что погибшему было 53 года, а наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. По факту смертельного ДТП инспекторами Госавтоинспекции проводится проверка.