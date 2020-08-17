Массовая драка произошла у ЖК «Солнечный город»

Два десятка строителей подрались у ЖК "Солнечный город." Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Массовая драка произошла поздним вечером воскресенья на Петергофском шоссе, рядом с ЖК «Солнечный город». Потасовку, в которой участвовали около двух десятков человек, заметили местные жители, возвращавшиеся домой.

- Еду домой, а тут ********* (драка) конкретная. Надо объезжать, а то получить можно, - нецензурно сообщил в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» впечатленный происходящим мужчина.

Петербуржцы отмечают, что освещения микрорайона в этом месте далеко не идеальное и в темнота нарваться на проблемы может каждый. Впрочем в данном случае конфликт был профессиональным - дрались рабочие со стройки, часть из которых даже не успела снять форменную одежду.

Вызывать полицию очевидцы конфликта не стали и предпочли обойти на другую сторону дороги.

В ГУ МВД по поводу инцидента заявили, что полицейские на место выезжали и никого не нашли. Сообщений о пострадавших из больниц не поступала. Ведется проверка.