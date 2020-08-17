Житель Шушар после ссоры выкинул подругу из окна

В Шушарах из окна выкинули женщину. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Шушарах мужчина выбросил из окна третьего этажа свою подругу, с которой поссорился только что. Женщина пролетела несколько метров и упала на козырек подъезда, но осталась жива. По подозрению в причастности к преступлению, были задержаны трое приезжих.

- 16 августа в 00:04 диспетчера службы скорой помощи поступило сообщение, что в парадной дома 24 по Вишерской улице, мужчина выкинул из окна женщину, она лежит на козырьке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как пишет «Мойка 78», несмотря на приличною высоту, пострадавшая получила не угрожающие жизни травмы и была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Ее обидчика, а также двоих его приятелей, присутствовавших при инциденте, задержали. Первый оказался гражданином Украины, а два других - Азербайджана. При этом одному из них был запрещен въезд в Россию на пять лет, но он сменил паспорт и приехал вновь.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.